Единоборцы спортивной школы «Мастер» отметили Всероссийский олимпийский день

17:56, 26 июня 2017, ПАИ

Всероссийский олимпийский день отметили в отделении восточных единоборств детско-юношеской спортивной школы «Мастер» эстафетой «Быстрее, Выше, Сильнее!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской федерации восточных боевых единоборств.

Состязания включали командное прохождение на время импровизированной полосы препятствий, состоящей из разнообразных спортивных станций, смешные эстафетные задания, состязания по подтягиваниям и отжиманиям, борьбу.

Эстафеты проходили 23-24 июня и собрали в общей сложности 50 участников.

«Это наше первое подобное мероприятие и оно прошло не комом. В следующем году сделаем еще интереснее и масштабнее», - пообещали в федерации.

Все принявшие участие в акции награждены дипломами участника и сувенирами от Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Организаторами мероприятия выступили тренеры ДЮСШ «Мастер» Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Кирилл Колосов.