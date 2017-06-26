Единоборцы спортивной школы «Мастер» отметили Всероссийский олимпийский день
Всероссийский олимпийский день отметили в отделении восточных единоборств детско-юношеской спортивной школы «Мастер» эстафетой «Быстрее, Выше, Сильнее!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской федерации восточных боевых единоборств.
Состязания включали командное прохождение на время импровизированной полосы препятствий, состоящей из разнообразных спортивных станций, смешные эстафетные задания, состязания по подтягиваниям и отжиманиям, борьбу.
Эстафеты проходили 23-24 июня и собрали в общей сложности 50 участников.
«Это наше первое подобное мероприятие и оно прошло не комом. В следующем году сделаем еще интереснее и масштабнее», - пообещали в федерации.
Все принявшие участие в акции награждены дипломами участника и сувенирами от Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.
Организаторами мероприятия выступили тренеры ДЮСШ «Мастер» Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Кирилл Колосов.