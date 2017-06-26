Псковичи завоевали медали на состязаниях по аджилити и фестивале сценической дрессировки

17:49, 26 июня 2017, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали медали на кинологических квалификационных соревнованиях по аджилити «Кубок белых ночей», которые проходили 24 и 25 июня в Санкт-Петербурге в рамках выставки животных «ЗООШОУ - Лето-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель Псковского отделения Сообщества поддержки и развития канистерапии и Клуба спортивного собаководства Елена Балыкова.

В категории «Аджилити 1» в соревнованиях «Large» Анна Морозова с бордер-колли Чифом заняли первое место и перешли в следующую категорию, более сложную – «Аджилити-2» . В соревнованиях «Medium» Елизавета Брыль и бордер-колли Галактика получили второе место. В командных соревнованиях в категории «Large» Светлана Егорова с австралийской овчаркой Флэш и Ана Морозова с бордер-колли Яшей завоевали третьи места.

Приняли участие в соревнованиях и великолукские спортсмены. В категории «А-1 mini» Олеся Лазаренкова с джек-рассел-терьером Марой стала второй, а в категории «Новички» с малинуа Сатаной - первой.

Кроме того, 17 и 18 июня псковичи приняли участие в ежегодном инклюзивном фестивале сценической дрессировки собак-терапевтов «Свет белых ночей», который 8-й раз подряд прошел в посёлке Лисий Нос Ленинградской области.

Фестиваль объединяет волонтеров в социальной и благотворительной сфере с собаками и артистов разного возраста с особыми потребностями, которые выступают с собаками-поводырями или терапевтами. Елена Балыкова отметила, что это фестиваль уникален и проходит только в России. Почетным участником фестиваля в этом году была московская певица Юлия Дьякова и ее помощница - собака-поводырь Диана.

Псковичи представили четыре номера с участием детей и заняли два первых места – второе и третье. Среди взрослых волонтеров псковичка Ольга Тимофеева заняла третье место, также мадли получили два артиста с ограниченными возможностями здоровья. Первое место заняла Елена Алешина с собакой-терапевтом бордер-колли Чифом, а второе - Максим Полетаев с собакой-терапевтом бордер-колли Галактикой. Также псковские волонтеры в перерывах между блоками проводили различные игры и конкурсы со зрителями фестиваля.

Как сказала директор Сообщества поддержки и развития канистерапии Мария Мальцева, псковская команда всегда отличается четкостью, слаженностью в работе, её качеством, а также четким выполнением поставленной задачи.

«Каждый из моих волонтеров прошел дистанционное обучение в Первом медицинском университет имени акад. Павлова, все они успешно сдали выходные экзамены и четко понимают, что они делают, как и для чего», - подчеркнула Елена Балыкова.