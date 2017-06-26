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Политика

Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение по одномандатному округу

Сегодня, 26 июня, на XX конференции псковского городского отделения «Единой России» его секретарь, глава Пскова Иван Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение на предстоящие в сентябре выборы в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цецерский сказал делегатам конференции: «Кто участвует в социальных сетях, тот видит, на что не гнушались наши оппоненты. Чих-вздох — и сразу руководство партии не приняло участие в «Свече памяти». Не могу позволить, чтобы люди стали заложниками политических амбиций. Чтобы стали заложниками мои избиратели, с которыми я жил все эти годы. Поэтому прошу вас поддержать мое выдвижение по одномандатному округу».

Он также призвал однопартийцев консолидироваться перед выборами: «Топор войны во внутрипартийных процессах надо зарывать и не вспоминать про него до 11 сентября. Не очень приятно вспоминать внутренние проблемы, которые даже не должны стоять в повестке дня. Тем не менее, они есть».

Отметим, кандидатура главы Пскова ранее была согласована региональным политсоветом во главе партийного списка «Единой России» на выборы в Псковгордуму. При этом ранее лидер псковских эсеров, депутат областного Собрания Олег Брячак заявлял, что намерен баллотироваться в городской парламент по одномандатному округу, от которого избирался Цецерский, чтобы устроить, таким образом, политическую дуэль.

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