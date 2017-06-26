Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение по одномандатному округу

18:34, 26 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 26 июня, на XX конференции псковского городского отделения «Единой России» его секретарь, глава Пскова Иван Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение на предстоящие в сентябре выборы в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Цецерский сказал делегатам конференции: «Кто участвует в социальных сетях, тот видит, на что не гнушались наши оппоненты. Чих-вздох — и сразу руководство партии не приняло участие в «Свече памяти». Не могу позволить, чтобы люди стали заложниками политических амбиций. Чтобы стали заложниками мои избиратели, с которыми я жил все эти годы. Поэтому прошу вас поддержать мое выдвижение по одномандатному округу».

Он также призвал однопартийцев консолидироваться перед выборами: «Топор войны во внутрипартийных процессах надо зарывать и не вспоминать про него до 11 сентября. Не очень приятно вспоминать внутренние проблемы, которые даже не должны стоять в повестке дня. Тем не менее, они есть».

Отметим, кандидатура главы Пскова ранее была согласована региональным политсоветом во главе партийного списка «Единой России» на выборы в Псковгордуму. При этом ранее лидер псковских эсеров, депутат областного Собрания Олег Брячак заявлял, что намерен баллотироваться в городской парламент по одномандатному округу, от которого избирался Цецерский, чтобы устроить, таким образом, политическую дуэль.