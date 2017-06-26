Цветков: Пока позиция ЦИК и Госдумы по распределению мандатов руководителей муниципальных предприятий расходятся

19:42, 26 июня 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сегодня в ходе XX конференции городского отделения «Единой России», на которой были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов городского парламента 6-го созыва, заявил, что пока нет ясности с законодательным регулированием распределения мандатов кандидатам, занимающим должности руководителей государственных и муниципальных предприятий.

«Будем руководствоваться инструкциями и разъяснениями, которые поступят в ходе кампании. Пока позиции ЦИК и Госдумы по этому вопросу расходятся. В законе сказано, что они не могут занимать должности в органах государственной и муниципальной власти», — сказал Цветков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также глава Псковоблизбиркома добавил, что командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец, который выдвинут 3-м номером в общегородском партийном списке партии, по закону обладает пассивным избирательным правом, то есть имеет право участвовать в выборах в качестве кандидата. Однако в случае избрания ему надо будет выбирать между мандатом и службой в армии.