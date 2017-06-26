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Политика

Цветков: Пока позиция ЦИК и Госдумы по распределению мандатов руководителей муниципальных предприятий расходятся

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков сегодня в ходе XX конференции городского отделения «Единой России», на которой были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов городского парламента 6-го созыва, заявил, что пока нет ясности с законодательным регулированием распределения мандатов кандидатам, занимающим должности руководителей государственных и муниципальных предприятий.

«Будем руководствоваться инструкциями и разъяснениями, которые поступят в ходе кампании. Пока позиции ЦИК и Госдумы по этому вопросу расходятся. В законе сказано, что они не могут занимать должности в органах государственной и муниципальной власти», — сказал Цветков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также глава Псковоблизбиркома добавил, что командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец, который выдвинут 3-м номером в общегородском партийном списке партии, по закону обладает пассивным избирательным правом, то есть имеет право участвовать в выборах в качестве кандидата. Однако в случае избрания ему надо будет выбирать между мандатом и службой в армии.

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Цветков: Пока позиция ЦИК и Госдумы по распределению мандатов руководителей муниципальных предприятий расходятся Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение по одномандатному округу Псковская «Родина» выдвинула кандидатов на выборы в собрания трех районов Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Псковскую городскую Думу Псковский избирком заверил список партии «Яблоко» на довыборы в облсобрание В Единый день голосования в Псковской области пройдут 38 избирательных кампаний Партия «Родина» выдвинула кандидатов на выборы в гордуму Пскова Победительница праймериз «Единой России» Татьяна Фомченкова: Я чувствую в себе силы помочь Великим Лукам Делегат форума «ЕР»: В нынешней избирательной кампании много новых идейных людей
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