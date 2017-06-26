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Общество

Путин внес на ратификацию конвенцию о конфискации доходов от преступной деятельности

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом пишет «Российская газета».

«Законопроектом делаются заявления, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки», - говорится в пояснительной записке.

Принятие проекта закона потребует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Ожидается, что ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Кроме того, это создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества по выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности, следует из пояснительной записки.

Напомним, Россия подписала конвенцию в Страсбурге 26 января 2009 года.

 

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