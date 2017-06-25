Проблемы великолукских предпринимателей решал сегодня Александр Козловский

19:59, 26 июня 2017, ПАИ

26 июня депутат Госдумы Александр Козловский провел встречу с представителями предпринимательского сообщества, администрации, прокуратуры и надзорных ведомств Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе встречи, которая продолжалась почти два часа, были подняты наиболее острые вопросы, волнующие бизнесменов. А. Козловский обозначил формат мероприятия как диалог между всеми заинтересованными сторонами и призвал участников высказываться обо всех проблемах, которые мешают развитию предпринимательства, в том числе об административных барьерах и несовершенствах законодательства.

Руководитель великолукского отделения Торгово-промышленной палаты Псковской области Василий Крикливец в начале своего выступления поблагодарил парламентария за помощь, оказанную в свое время в законодательном продлении срока выкупа предпринимателем арендуемого помещения с 3 до 5 лет. По его словам, это решение, принятое сначала на региональном уровне, потом было закреплено федеральной нормой. Но учитывая кризисные явления в экономике, он обратился к депутату Госдумы с просьбой увеличить этот период на срок от 10 до 15 лет.

А. Козловский отметил, что с одной стороны, это льгота предпринимателям, с другой – средства от продажи помещений поступают в местный бюджет и на них реализуются социальные программы. Поэтому, по его словам, надо обсудить вопрос со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выдержать баланс между помощью бизнесу и интересами города. А прокурор города Александр Елгин напомнил, что есть прецеденты, когда несколько предпринимателей, арендующих одно большое помещение, объединяются, что позволяет им приобрести его в собственность.

Что касается внесения изменений в федеральный закон, то, как подчеркнул депутат Госдумы, необходимо плотное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой, «Опорой России» и другими объединениями предпринимателей, чтобы выработать коллективное обращение, с которым можно выходить на федеральный уровень.

Руководитель великолукского отделения «Опоры России» Александр Емельянов озвучил общую проблему многих небольших производств – выход на новые рынки. Александр Козловский ответил, что это непростой вопрос, с которым он сам столкнулся как один из лидеров движения «Свое!». Однако, по его словам, и здесь можно найти решение, наладить диалог с федеральными сетями. Со своей стороны, уже имея опыт подобных мероприятий, он предложил предпринимателям в этом помощь и поддержку.

Еще один актуальный для великолукских бизнесменов вопрос – отношения с Белоруссией. Как рассказал Василий Крикливец, белорусы довольно часто обращаются в великолукское отделение ТПП за помощью в виде участия в великолукских ярмарках, торговле выходного дня и так далее, в чем получают содействие. Но когда великолукские предприниматели пытаются выйти со своей продукцией на белорусский рынок, они такой помощи не встречают, наоборот, сталкиваются со всевозможными преградами.

«Вы обратились по адресу», – заметил А. Козловский, который входит в состав комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он сообщил, что в парламенте союзного государства эта проблема уже поднималась, и есть договоренность, что по каждому конкретному такому случаю будут приниматься меры. «Здесь я готов отстаивать интересы предпринимателей и производственников, которые работают на территории России, на территории Великих Лук», – подчеркнул депутат Госдумы.

В ходе встречи также прозвучали и многие другие вопросы, все они были взяты Александром Козловским на контроль, по некоторым планируется провести дополнительные совещания и консультации.