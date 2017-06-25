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Экономика

Проблемы великолукских предпринимателей решал сегодня Александр Козловский

26 июня депутат Госдумы Александр Козловский провел встречу с представителями предпринимательского сообщества, администрации, прокуратуры и надзорных ведомств Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото Александра Воробьева

В ходе встречи, которая продолжалась почти два часа, были подняты наиболее острые вопросы, волнующие бизнесменов. А. Козловский обозначил формат мероприятия как диалог между всеми заинтересованными сторонами и призвал участников высказываться обо всех проблемах, которые мешают развитию предпринимательства, в том числе об административных барьерах и несовершенствах законодательства.

Руководитель великолукского отделения Торгово-промышленной палаты Псковской области Василий Крикливец в начале своего выступления поблагодарил парламентария за помощь, оказанную в свое время в законодательном продлении срока выкупа предпринимателем арендуемого помещения с 3 до 5 лет. По его словам, это решение, принятое сначала на региональном уровне, потом было закреплено федеральной нормой. Но учитывая кризисные явления в экономике, он обратился к депутату Госдумы с просьбой увеличить этот период на срок от 10 до 15 лет.

Фото Александра Воробьева

А. Козловский отметил, что с одной стороны, это льгота предпринимателям, с другой – средства от продажи помещений поступают в местный бюджет и на них реализуются социальные программы. Поэтому, по его словам, надо обсудить вопрос со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выдержать баланс между помощью бизнесу и интересами города. А прокурор города Александр Елгин напомнил, что есть прецеденты, когда несколько предпринимателей, арендующих одно большое помещение, объединяются, что позволяет им приобрести его в собственность.

Что касается внесения изменений в федеральный закон, то, как подчеркнул депутат Госдумы, необходимо плотное взаимодействие с Торгово-промышленной палатой, «Опорой России» и другими объединениями предпринимателей, чтобы выработать коллективное обращение, с которым можно выходить на федеральный уровень.

Руководитель великолукского отделения «Опоры России» Александр Емельянов озвучил общую проблему многих небольших производств – выход на новые рынки. Александр Козловский ответил, что это непростой вопрос, с которым он сам столкнулся как один из лидеров движения «Свое!». Однако, по его словам, и здесь можно найти решение, наладить диалог с федеральными сетями. Со своей стороны, уже имея опыт подобных мероприятий, он предложил предпринимателям в этом помощь и поддержку.

Еще один актуальный для великолукских бизнесменов вопрос – отношения с Белоруссией. Как рассказал Василий Крикливец, белорусы довольно часто обращаются в великолукское отделение ТПП за помощью в виде участия в великолукских ярмарках, торговле выходного дня и так далее, в чем получают содействие. Но когда великолукские предприниматели пытаются выйти со своей продукцией на белорусский рынок, они такой помощи не встречают, наоборот, сталкиваются со всевозможными преградами.

Фото Александра Воробьева

«Вы обратились по адресу», – заметил А. Козловский, который входит в состав комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Он сообщил, что в парламенте союзного государства эта проблема уже поднималась, и есть договоренность, что по каждому конкретному такому случаю будут приниматься меры. «Здесь я готов отстаивать интересы предпринимателей и производственников, которые работают на территории России, на территории Великих Лук», – подчеркнул депутат Госдумы.

В ходе встречи также прозвучали и многие другие вопросы, все они были взяты Александром Козловским на контроль, по некоторым планируется провести дополнительные совещания и консультации. 

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