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Общество

Общественная палата получила свыше 7 тысяч обращений об экстремизме в интернете

За год Общественная палата России получила более 7 тысяч обращений граждан о распространении экстремистских и националистических материалов в социальных сетях и на интернет-сайтах. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, выступая в понедельник на конференции «Свобода совести, христианская антропология и развитие новых информационных технологий», передает ТАСС.

«В прошлом году мы запустили кампанию по выявлению в сети Интернет экстремистских материалов, пропаганде терроризма и национальной ненависти. За это время мы получили более 7 тыс. обращений граждан со ссылками на конкретные материалы», - сказал М. Григорьев.

Он отметил, что мессенджер Telegram стал одной из главных площадок распространения такой информации. «Анонимный мессенджер Telegram стал одним из основных носителей террористической пропаганды, координации действий террористических групп и многого другого. К примеру, на протяжении нескольких месяцев мы обращались с предложением закрыть один из каналов, где распространялись инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, но этого не было сделано», - заявил представитель Общественной палаты.

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