В войска ЗВО поступила партия техники нового поколения

21:54, 26 июня 2017, ПАИ

В войска Западного военного округа (ЗВО) поступили унифицированные командно-штабные машины (УКШМ) Р-149МА1 , которые повысили боевые возможности подразделений связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны.

Установленное на УКШМ Р-149МА1 оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.

Находящаяся на УКШМ уникальная навигационная аппаратура «Азимут» обеспечивает автоматическое определение координат своего местоположение в любой точке маршрута. Все оборудование машины размещено на маневренной высокомобильной легкобронированной транспортной базе К1Ш1, созданной на основе бронетранспортера БТР-80.