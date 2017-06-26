Минпромторг разрешил покупать алкоголь по паспорту болельщика

22:27, 26 июня 2017, ПАИ

Министерство промышленности и торговли России разрешило покупать алкоголь не только по паспорту, но и по водительским правам и паспорту болельщика (Fan ID). Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на соответствующий приказ ведомства.

Подтвердить совершеннолетие путем предъявления Fan ID можно будет лишь до 31 декабря 2018 года.

В ноябре прошлого года издание сообщало, что российские власти собрались расширить список документов, которые кассир вправе потребовать у покупателя алкоголя для определения возраста. Позднее эта информация подтвердилась: проект соответствующего документа был разработан еще в феврале, но тогда он предполагал вступление в силу изменений с 31 марта.

Ритейлеры поддержали новую инициативу, потому что до вступления приказа в силу они были вынуждены отказываться примерно от 1% продаж из-за отсутствия паспорта у покупателя.