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Общество

Первый беспилотный автобус испытают в России

В России планируется испытать первый беспилотный автобус «MatrЁshka». Эксперимент пройдет на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 

Испытания будут проводиться совместно с компанией «Бакулин Моторс Групп». «Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута автобуса «MatrЁshka», который будет курсировать по кампусу ДВФУ. Подготовка состоится в июне-августе 2017 года», — рассказали в университете и добавили, что первый беспилотный автобус будет запущен на третьем Восточном экономическом форуме, который должен пройти в кампусе ДВФУ 6-7 сентября текущего 2017 года.

«Запуск автобуса в ДВФУ обратит внимание на необходимость своевременной подготовки законодательной базы для внедрения новейших разработок в опытную эксплуатацию и позволит продемонстрировать технологический потенциал Российской Федерации в Азиатско-тихоокеанском регионе», - отметили в вузе. Также учебное заведение запланировало создать новые лаборатории беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования.

Ранее директор «Волгабас» Алексей Бакулин заявлял о том, что минибасы «MatrЁshka» без водителей будут выпущены уже в этом году. Они могут быть использованы в качестве коммунального или грузового транспорта.

Первая модель беспилотного автобуса вмещает от 8 до 12 пассажиров, помимо этого, идет работа над созданием моделей на 4-6 пассажиров и на 20 человек. Цена опытного образца, как заявлял А. Бакулин, сейчас подходит к отметке в 8,5 млн рублей, но при серийном производстве она будет снижена до 3,5 млн рублей.

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