Зампрокурора области встретится с гражданами в Пустошке

08:30, 27 июня 2017, ПАИ

29 июня заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Пустошкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В указанный день в 17:00 С. Левшаков встретится с населением в прокуратуре района, расположенной в Пустошке на улице Советской, 12а.

Накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Пустошкинского района Ирине Колчевой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.