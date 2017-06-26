Жительница Куньинского района может лишиться свободы и родительских прав

22:40, 26 июня 2017, ПАИ

В Куньинском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, связанное с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорное ведомство установило, что местная жительница не осуществляла должного ухода за своей дочерью 2008 года рождения. Женщина содержала свой дом в антисанитарных условиях, в результате чего у ребенка выявлен педикулез. Кроме того, из-за неуплаты в доме было отключено электричество.

Зная о том, что дочь с рождения имеет повреждение ЦНС, отставание в психомоторном развитии, женщина отказывалась от консультаций врачей. Только после стационарного лечения в 2010 году ребенку был поставлен диагноз - детский церебральный паралич, грубая задержка психомоторного развития, установлена группа инвалидности. Реабилитационные мероприятия мать проводила, узкие специалисты девочку не консультировали.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением). Санкция статьи 156 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Органы опеки и попечительства района решают вопрос о лишении женщины родительских прав.