В обход Пскова
К концу 2019 года должна быть построена трасса, которая на языке официальных документов именуется «вторым пусковым комплексом Северного обхода Пскова», в народе — продолжением «псковской объездной». Работы начались в конце 2016 года. Губернатор Андрей Турчак уже назвал эту стройку, а также возведение путепровода в Великих Луках, дорожными «проектами десятиелития». Но на самом деле их история гораздо длиннее. Псковское агентство информации изучило, когда родилась идея строительства псковской объездной, и какие работы на объекте уже завершены. Чтобы посмотреть лонгрид о строительстве Северного обхода, нажмите на картинку: