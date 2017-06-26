0
01:42
В обход Пскова
22:54
Объявлен аукцион на скос борщевика в Пскове
20:38
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
17:36
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
16:54
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
15:42
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
14:36
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Общество

В обход Пскова

К концу 2019 года должна быть построена трасса, которая на языке официальных документов именуется «вторым пусковым комплексом Северного обхода Пскова», в народе — продолжением «псковской объездной». Работы начались в конце 2016 года. Губернатор Андрей Турчак уже назвал эту стройку, а также возведение путепровода в Великих Луках, дорожными «проектами десятиелития». Но на самом деле их история гораздо длиннее. Псковское агентство информации изучило, когда родилась идея строительства псковской объездной, и какие работы на объекте уже завершены. Чтобы посмотреть лонгрид о строительстве Северного обхода, нажмите на картинку:

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объявлен аукцион на скос борщевика в Пскове
26 июня 2017
Объявлен аукцион на скос борщевика в Пскове 2
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
26 июня 2017
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
26 июня 2017
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
26 июня 2017
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
26 июня 2017
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
26 июня 2017
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД 1

Идет загрузка...