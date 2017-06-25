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Экономика

Российский экспорт в страны Евросоюза вырос на 38%

С января по апрель 2017 года экспорт России в страны ЕС увеличился на 38% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство экономического развития.

В обзоре ведомства говорится, что стоимостный объем поставок составил $53,8 млрд, за тот же период 2016 года — $39 млрд.

Основной причиной роста экспорта является увеличение средних экспортных цен на углеводороды. По итогам апреля 2017 года средняя цена на нефть составила $50,9 за баррель, что на 29,4% больше, чем в апреле 2016-го. Цена на газ за тот же период выросла на 28,9% — до $186,6 за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, отмечается, что поставки выросли и в натуральном выражении. Причиной тому стала затяжная зима, а значит, и длительный отопительный сезон, из-за которого страны северной Европы нарастили закупки газа.

Также сообщается, что в сравнительных величинах больше всего увеличились поставки в Португалию, Грецию, Хорватию и Данию. Россия нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в эти страны. При этом, как подчеркнули эксперты, поставщики из РФ опережают конкурентов с помощью качественного маркетинга.

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