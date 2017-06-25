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Экономика

Более 3 тонн мясной продукции из Белоруссии уничтожат в Псковской области

Специалисты изъяли и направили на уничтожение более 3 тонн мяса и субродуктов, которые пытались ввезти из Белоруссии в Псковскую область на двух автотранспортных средствах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Мясная продукция перевозилась с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил перевозки, без ветеринарных и товаротранспортных документов, подтверждающих происхождение товара, маршрут перевозки, дату производства. Маркировка, подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала.

Фото rshn-tver.ru

Фото rshn-tver.ru

По этим причинам задержанный груз будет ликвидирован в ООО «Ветсанэкология».

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