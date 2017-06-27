Директор псковского предприятия оштрафован за нарушение антикоррупционного закона

10:19, 27 июня 2017, ПАИ

В Пскове ООО «Ивица» нарушило законодательство о противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что директор ООО «Ивица» не направил по последнему месту службы уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего.

В этой связи в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов дела мировой судья судебного участка № 42 города Пскова признал директора ООО «Ивица» виновным и назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей.