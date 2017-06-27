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До десяти лет лишения свободы грозит жительнице Палкинского района, ударившей пристава дверью

24-летняя жительница Палкинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 13 марта 2017 года обвиняемая, чтобы воспрепятствовать законной деятельности судебного пристава, умышленно нанесла входной дверью квартиры не менее трех ударов по ноге представителя власти, причинив ему телесные повреждения, повлекшие за собой легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Палкинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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