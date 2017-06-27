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Общество

Две недели остаётся до конца приёма заявок на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

Две недели остаётся до конца приёма заявок на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования "Город Псков".

Новые заявки поступили от псковских СМИ. Филиал ВГТРК ГТРК «Псков» представил телевизионные фильмы Марины Михайловой «Ганза – Союз Нового времени. Новгород» и «Ганза – Союз Нового времени. Кингисепп» в номинации «Лучший исторический материал о Ганзейском движении», а также радиопрограммы Нины Витковской «История Порхова Ганзейского» и «Рецепты из котла» в номинации «Лучший радиоматериал».

Газета «КурьерЪ. Псков-Великие Луки» представила шесть заявок: четыре интервью Марии Михайловой - «Что даст Ганза Пскову?», «Порхов, крепость и Ганза глазами Мартина», «Город, в котором хочется жить!», «Ганза затронет не только фасады, но и души псковичей», а также репортаж и фоторепортаж главного редактора издания Олега Константинова «В поисках потерянной Ганзы».

Редактор Центра деловой информации Виктория Голубкова прислала на конкурс материал «Ганзейский Кампен – что псковичи увидели в Голландии».

Напомним, на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове  журналисты могут присылать свои работы до 7 июля 2017 года. Материалы необходимо отправлять вместе с заполненной заявкой электронной почтой на адрес: pressa@pskovgorod.ru. К конкурсу допускаются материалы, опубликованные (вышедшие в свет) с 1 июля 2016 по 20 июня 2017 года. Материалы о Ганзейских днях в Кампене (Нидерланды) принимаются с датой опубликования до 7 июля 2017 года.

Цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного ганзейского союза ежегодных Международных ганзейских дней и инициированных Союзом русских ганзейских городов Русских ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

С условиями V Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове можно ознакомиться здесь.

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