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Общество

77 курсантов Псковского филиала Академии ФСИН получат дипломы о высшем образовании

1 июля в Пскове состоится выпускной для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии.

В торжественных мероприятиях по случаю выпуска специалистов примет участие руководство Псковской области и города Пскова, Федеральной службы исполнения наказаний и Академии ФСИН России, силовых ведомств региона, представители общественности и духовенства.

В 8 часов утра на плацу образовательной организации состоится торжественное построение, посвященное объявлению приказа о присвоении выпускникам специального звания «лейтенант внутренней службы», которых с этим знаменательным событием поздравят начальник Академии ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов и ветераны вуза.

В 10 часов у памятника дружине Александра Невского на горе Соколиха Псковского района состоится торжественное вручение дипломов о высшем образовании 77 выпускникам Псковского филиала Академии ФСИН России, которые отправятся для дальнейшего прохождения службы в уголовно-исполнительной системе в 44 региона России.

Кроме того, выпускников со знаменательным в их жизни событием поздравят представители высших звеньев законодательной и исполнительной власти Псковской области и города Пскова, ФСИН России и силовых ведомств региона. «Из Рязани также будет доставлено Знамя Академии ФСИН России, чтобы по многовековой воинской традиции выпускники смогли проститься с ним: этот момент всегда очень торжественный и вместе с тем трогательный», - рассказали в пресс-службе.

Впервые в истории образовательной организации выпускников будет приветствовать взвод курсантов девушек-барабанщиц из Академии ФСИН России города Рязани. В филиале Академии отметили, что в составе взвода барабанщиц будут также курсанты Псковского филиала академии, которые специально готовились к этой дате, тренируясь несколько месяцев.

«Из традиционных моментов выпуска, но очень добрых и, поэтому, неслучайных – водосвятный молебен, который будет совершен представителем духовенства и лейтенантский вальс в исполнении вчерашних курсантов», - добавили в Академии.

Также, 1 июля в 14:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии будут награждены лучшие выпускники за активное участие в жизни образовательной организации. Среди гостей праздника – воспитанники Детской деревни SOS-Псков, с которыми Псковский филиал академии связывает давняя дружба и тесное сотрудничество. Дети порадуют собравшихся своим выступлением.

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