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Общество

У неграждан в России появится свой документ

Проживающие в России лица без гражданства могут получить свой документ, удостоверяющий личность. Подобный законопроект уже разрабатывается, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах.

В то же время председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Бобров рассказал, что такой законопроект готовит МВД.

«Должен появиться документ, удостоверяющий личность лиц без гражданства. Он будет действовать еще до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются», — пояснил он.

По его словам, в настоящий момент, если лицо без гражданства может получить разрешение на временное проживание, то ему выдается справка. Однако если разрешение он получить не может, то никакого документа ему не выдается.

Предполагается, что в документе, удостоверяющем личность людей без гражданства в России, будут указаны основные данные о человеке, адрес фактического проживания, а также прикреплена фотография.

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