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Общество

12 лет тюрьмы получил житель Струг Красных за незаконный оборот наркотиков

Жителя Струг Красных осудили на 12 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Стругокрасненского района.

По данным следствия, в 2015 году в Стругах Красных 39-летний местный житель продал двум гражданам 15 грамм гашиша и амфетамина, а в 2016 году гражданина поймали при сбыте свыше 100 грамм амфетамина. Согласно действующему законодательству указанный вес наркотических веществ относится к категории крупного размера.

23 июня 2017 года, в соответствии с позицией прокуратуры Стругокрасненского района суд вынес обвинительный приговор, согласно которому подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу. 

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