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В Великих Луках и Опочке обнаружены фальшивые банкноты

В Великих Луках и Опочке полиция проводит проверки по фактам обнаружения в финансовых учреждениях поддельных денежных  купюр. В Великих Луках обнаружена фальшивая тысячерублевая  банкнота, а в  Опочке - пятитысячная купюра с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим полиция напоминает гражданам алгоритм действий при выявлении поддельных денежных знаков:

- Необходимо вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена купюра.

- Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите  приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры, сбыв ее, то сами совершите преступление.

- Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, постарайтесь предпринять меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (пригласите охрану магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

- Ни в коем случае  нельзя возвращать купюру сбытчику, необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев произошедшего, о чем незамедлительно сообщите сотрудникам полиции.

- При обнаружении поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

- Категорически запрещается после обнаружения поддельной купюры сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, тоже совершает сбыт фальшивки и должно будет понести уголовную ответственность.

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