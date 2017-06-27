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Общество

Улицу Алмазную отремонтируют в Пскове за два года

В Пскове планируется ремонт улицы Алмазной на участке от улицы Чудской в сторон улицы Леона Поземского. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.

Максимальная цена контракта составляет 4 млн 187 тысяч рублей, источник финансирования — средства областного и городского бюджетов в рамках программы развития и содержания улично-дорожной сети.

Подрядчику предстоит вручную вырезать покрытие возле бортового камня (89,70 кв. м) и укрепить обочины. Также он займется устройством выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. Срок исполнения контракта — до 1 июня 2018 года.

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