Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Локнянском районе

10:05, 27 июня 2017, ПАИ

В Локнянском районе сотрудники ДПС ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 25 июня, вечером, в Локнянском районе на 232 километре дороги Шимск - Старая Русса - Локня полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2106». Выяснилось, что «шестеркой» управлял 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.