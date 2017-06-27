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Общество

До конца года на содержание мостов и путепроводов Пскова направят около 700 тысяч рублей

Администрация Пскова объявила аукцион на содержание искусственных сооружений до 30 августа 2017 года. Информация размещена на сайте госзакупок.

Всего в списке значатся 20 объектов: каменные мосты через ручьи Колокольничий, Промежицы, мосты через ручей Ремонтка, Советский, Инженерный и Кузнецкий через реку Пскову, имени 50-летия Октября, Александра Невского, Ольгинский через реку Великую, железобетонный и деревянный мосты через реку Милевку, дамба на улице Юбилейной, путепроводы «ЗЗК» и «Переезд Крестовский», пешеходные мосты через Пскову, в том числе в створе Каменного переулка, через железнодорожные пути у завода «АВАР», висячие мосты в районе Любятово, у деревень Козий Брод и Паневик.

Исполнитель контракта обязан выполнять осмотр мостового покрытия, пролетных строений, опорных частей и узлов опирания, подмостовой зоны; заниматься окраской и заменой секций перильного ограждения; заделывать трещины и сколы в пролетных строениях; ремонтировать отдельные детали мостов; устранять проломы тротуарных плит. Кроме того, ему придется убирать грязь и мусор, подметать и скашивать траву на откосах.

Максимальная цена контракта составляет 696 тысяч 285 рублей, средства заложены в бюджете города.
 

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