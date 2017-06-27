На площади Победы в Пскове начались проверки водителей

10:32, 27 июня 2017, ПАИ

27 июня с 10:30 до 11:00 в Пскове на площади Победы пройдут массовые проверки водителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основные задачи мероприятия: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, лишенных права управления транспортными средствами.

Особое внимание инспекторы ДПС уделят проверке соблюдения правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.