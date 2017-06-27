Стратегически важную мойву не пропустили таможенники в Псковскую область

11:03, 27 июня 2017, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни пресекли факты незаконного перемещения через границу России с Белоруссией «стратегически важного товара «мойва свежемороженая» общим весом 40 тонн из Норвегии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Товаросопроводительные документы, предъявленные сотрудникам таможенного органа, содержали недостоверные сведения. Согласно сопроводительным документам в двух транспортных средствах международной перевозки перемещалась «мойва слабосоленая мороженая/мойва замороженная с солью», фактически же на территорию Российской Федерации был осуществлен ввоз мойвы свежемороженой. Для придания товару вида соленой/слабосоленой рыбы, замороженные брикеты были сформированы из свежих тушек рыбы и присыпаны небольшим количеством соли.

По фактам незаконного перемещения через границу Российской Федерации с Белоруссией стратегически важных товаров Псковская таможня возбудила два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ. Общая стоимость незаконно перемещенного товара составляет около 3,5 миллионов рублей.

Ввоз товара на территорию Российской Федерации запрещен. Товар будет уничтожен.