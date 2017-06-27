Яндекс.Такси приехало в Псков

11:24, 27 июня 2017, ПАИ

В Пскове начал работу сервис Яндекс.Такси, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. Теперь жители города могут заказать такси через мобильное приложение или на сайте.

Яндекс.Такси автоматически определяет местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Представители сервиса утверждают, что среднее время ожидания такси в Пскове составляет 5 минут, за приближением машины можно следить на карте города прямо в приложении.

В Пскове действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 49 рублей. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути. Пользователи заранее видят стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута.

При заказе такси необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдёт их на карте и построит маршрут. Кроме того, приложение может порекомендовать более удобную точку подачи машины.

Яндекс.Такси сотрудничает с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок. На сегодняшний день в Пскове к сервису подключено 150 автомобилей из трёх таксопарков.