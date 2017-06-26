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Культура

В куньинской усадьбе Мусоргского состоится концерт из цикла «Учитель и ученик»

1 июля в 17:00 в мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района состоится концерт из цикла «Учитель и ученик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В концерте примут участие дипломант международного конкурса, тенор  Алексей Муравьев; лауреат всероссийский конкурсов, баритон Евгений Капустин; меццо-сопрано Екатерина Кондратьева. Партия фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Людмила Биглер.

В стенах музея-усадьбы прозвучат камерные вокальные сочинения и арии из опер А. С. Даргомыжского и М. П. Мусоргского.

Цена билета: 100 рублей. Дополнительная информация по телефону 8 (81149) 31-140.

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