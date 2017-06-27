150 тысяч рублей украл у бабушки внук в Локне

11:49, 27 июня 2017, ПАИ

В поселке Локня полиция задержала местного жителя, подозреваемого в хищении крупной денежной суммы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в поселке Локня из частного дома по улице Кушнаренко у 81-летней женщины были похищены сбережения в сумме 150 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась за помощью к стражам порядка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиция установила подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный внук потерпевшей, который проживает вместе с ней. Гражданин дал признательные показания. Деньги он потратил на спиртное и продукты. Полицейские изъяли часть похищенных средств. Проводится расследование.