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Общество

150 тысяч рублей украл у бабушки внук в Локне

В поселке Локня полиция задержала местного жителя, подозреваемого в хищении крупной денежной суммы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в поселке Локня из частного дома по улице Кушнаренко у 81-летней женщины были  похищены сбережения в сумме 150 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась за помощью к стражам порядка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиция установила подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный внук потерпевшей, который проживает вместе с ней. Гражданин дал признательные показания. Деньги он потратил на спиртное и продукты. Полицейские изъяли часть похищенных средств. Проводится расследование. 

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