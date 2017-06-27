Ректор ПсковГУ проведёт торжественный приём для студентов-отличников

11:40, 27 июня 2017, ПАИ

29 июня в 15:00 в корпусе ПсковГУ на площади Ленина, 2 пройдёт торжественный приём ректора. На приём приглашены студенты колледжа Псковского государственного университета, получившие дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В этому году 41 студент колледжа Псковского государственного университета получит «красный диплом» о среднем профессиональном образовании.

На торжественном приеме ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко вручит выпускникам-отличникам почетные значки «За отличную учёбу» и похвальные листы «За отличные успехи в учёбе».

На торжественном приеме будут присутствовать проректоры и деканы ПсковГУ, родители студентов, а также работодатели.