Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове

12:13, 27 июня 2017, ПАИ

22-летний житель Санкт-Петербурга, которого мать заподозрила в намерении примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, нашелся в Пскове, сообщает сайт «Невские новости».

По информации издания, жительница Санкт-Петербурга 1972 года рождения 26 июня сообщила в полицию о пропаже своего сына. По ее словам, он ушел из дома 23 июня в неизвестном направлении, не предупредив мать, чего ранее никогда не делал. Она сообщила, что в последнее время сын вел себя странно, переписывался в интернете с неизвестными на арабском языке, а затем вовсе удалился из всех социальных сетей, после чего ушел из дома.

В связи с этим заявительница не исключила возможную связь сына с запрещенными в России террористическими организациями.

Однако поздно вечером того же дня заявительница вновь обратилась в полицию и сообщила, что сын сам вышел на связь, и что находится в Пскове и никаких противоправных действий в отношении его не совершалось.