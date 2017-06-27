Сбыт поддельной пятитысячной купюры пресекли в Гдове

12:17, 27 июня 2017, ПАИ

В Гдове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в сбыте поддельной купюры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, 26 июня около 16:00 наряд группы задержания отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району получил информацию от дежурного ОМВД о том, что в одном из магазинов на улице Слободской двое молодых людей попытались расплатиться за товар поддельной денежной купюрой достоинством пять тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия. Полицейские задержали двух мужчин 39 и 24 лет, сходные по приметам, которые указала продавец магазина. Позже их доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.