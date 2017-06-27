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В Дедовичах молодой человек, угрожая пистолетом, ограбил прохожего

В Дедовичах по подозрению в разбойном нападении задержан молодой человек, у него изъят пистолет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в поселке Дедовичи вечером 24 июня у дома по улице Энергетиков к одному из прохожих подошел молодой человек и, угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, похитил у мужчины мобильный телефон, затем скрылся.

Получив сообщение о происшествии, сотрудники МО МВД России «Дедовичский» провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний  безработный местный житель. У него изъят пневматический  пистолет. Обнаружен  также похищенный  телефон. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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