В Дедовичах молодой человек, угрожая пистолетом, ограбил прохожего

12:21, 27 июня 2017, ПАИ

В Дедовичах по подозрению в разбойном нападении задержан молодой человек, у него изъят пистолет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в поселке Дедовичи вечером 24 июня у дома по улице Энергетиков к одному из прохожих подошел молодой человек и, угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, похитил у мужчины мобильный телефон, затем скрылся.

Получив сообщение о происшествии, сотрудники МО МВД России «Дедовичский» провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний безработный местный житель. У него изъят пневматический пистолет. Обнаружен также похищенный телефон. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.