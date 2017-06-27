Сельхозорганизации Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в стране

12:32, 27 июня 2017, ПАИ

Сельхозорганизации Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в стране, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

С января по апрель текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 1,46 млн тонн.

«Основной прирост производства свинины обеспечили сельхозорганизации Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тверской областей и Ставропольского края», – отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.

Незначительное снижение объемов производства зафиксировано в Томской, Пензенской, Владимирской и Вологодской областях, а также Краснодарском крае.