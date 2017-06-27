0
15:42
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
11:54
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного
17:56
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
18:41
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
18:18
Вера в сбитень
16:39
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
Еще новости
Экономика

Сельхозорганизации Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в стране

Сельхозорганизации Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в стране, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

С января по апрель текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 1,46 млн тонн.

«Основной прирост производства свинины обеспечили сельхозорганизации Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тверской областей и  Ставропольского края», – отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.

Незначительное снижение объемов производства зафиксировано в Томской, Пензенской, Владимирской и Вологодской областях, а также Краснодарском крае.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 4
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного
25 июня 2017
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного 4
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
22 июня 2017
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
21 июня 2017
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве 4
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
21 июня 2017
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован 1
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня 2017
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты
21 июня 2017
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты 1

Идет загрузка...