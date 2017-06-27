Псковские ангелы побывали на МКС

12:28, 27 июня 2017, ПАИ

Фигурки ангелов, сделанные воспитанниками Псковских интеграционных мастерских, побывали на Международной космической станции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом в Пскове в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов.

Александр Иванов вручил Андрею Турчаку сертификат и рассказал, что 2 июня символы были успешно возвращены на землю.

Андрей Турчак в свою очередь отметил, что теперь один из ангелов будет храниться в Центре лечебной педагогики и диферренцированного обучения Псковской области, а второй — в интеграционных мастерских.

Отметим, что идея «полета» «Псковского ангела» в космос родилась в прошлом году на встрече Андрея Турчака с представителями немецкой общественной организации «Инициатива Псков». В дальнейшем предложение губернатора поддержали в «Роскосмосе». В результате 20 апреля этого года на пилотируемом космическом корабле «Союз МС-04» две фигурки «Псковских ангелов» были доставлены на МКС.