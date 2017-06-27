Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях

12:37, 27 июня 2017, ПАИ

Власти города Пскова подвели итоги работы псковской делегации на 37-х Международных Ганзейских днях в Кампене (Нидерланды), состоявшихся 15-18 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава Пскова Иван Цецерский заявил: «Мы идем по нарастающей к Ганзе 2019 года, остается два года ровно. И наша была задача, чтобы все службы без исключения увидели, каким порядком идет организация по их сфере этого международного форума: культура должна была увидеть свое, хозяйственники свое. В немецком Ростоке в 2018 году мы уже должны представить план проведения Ганзы в городе Пскове, в том числе и схему размещения ремесленного города, и ганзейского рынка, и культурных площадок. Все присутствующие в составе делегации специалисты сделают так, чтобы наш план был максимально эффективный и менее затратный».

Мероприятия, в которых приняли участие псковичи на Ганзе-2017, можно поделить на три блока.

Первый блок был направлен на обеспечение надлежащего проведения официальных мероприятий программы ганзейского союза в 2019 году в Пскове. Так, для привлечения в наш город в 2019 году большего числа городов-участников Глава Пскова на Собрании делегатов рассказал об организации визовой поддержки официальных гостей Международных Ганзейских дней 2019 года в Пскове и туристов, а также о проработке механизма ускоренного прохождения границы и оформления презентационных товаров.

Перед Международным президиумом Молодй Ганзы была презентована программа «Молодая Ганза в Пскове 2019». Получены отзывы и рекомендации для дальнейшей работы.

Принято участие в работе рабочей группы HanseArtWorks по обеспечению ежегодного проведения во время Ганзейских дней Международного конкурса искусства. Обсуждены условия участия, транспортировка произведений искусства через границу, работа жюри. Такой конкурс Пскову предстоит организовать в 2019 году.

Одним из центральных мероприятий 2018 года станет Международный велопробег «Любек - Росток - Псков», символизирующий передачу эстафеты Ганзейских дней от Ростока Пскову. В Кампене были проведены рабочие встречи с представителями муниципалитета Ростока и Любека для определения путей решения организационных вопросов, связанных с велопробегом по территории этих городов.

На должном уровне обеспечена работа презентационной палатки города Пскова, в которой гостям Ганзейских Дней в Кампене рассказывали о Пскове, презентовали его экономические и туристические возможности, информировали о Международных Ганзейских Днях 2019 года. К Пскову и русской культуре вызван большой интерес со стороны европейских туристов, в том числе при участии ансамбля «Сказ», который дал 10 концертов.

По предварительному запросу псковской стороны в Кампене была организована для членов нашей делегации, отвечающих за подготовку и проведение фестиваля в Пскове в сфере торговли и благоустройства, встреча с представителями муниципалитета Кампена и Дирекции по вопросам организации (Эммой Куиллиган - руководителем проектной группы по организации Ганзейских Дней, нанятой муниципалитетом Кампена, Яннике Шольтен - советником организационной команды «Ганза 2017» муниципалитета Кампена). В ходе встречи проанализированы особенности и возможности организации работы Ганзейского и ремесленного рынков в рамках празднования Ганзейских дней, объем выполненных работ, участие Муниципалитета и Организационной дирекции в подготовке к Международным Ганзейским дням. Обсуждались вопросы укрепления сектора услуг, технического оснащения праздничного пространства, возможности наделения населения инструментами участия и т.д.

Второй блок - участие в мероприятиях союзных организаций, объединенных ганзейской идеей. Так, по итогам работы в Кампене Псков официально включен в общественную организацию «Союз Ганза», что позволит представить наши маршруты в министерстве туризма Евросоюза в Люксембурге и включить Псков в «Культурные туристические маршруты Европы». Также принято участие в Экономическом форуме «Бизнес Ганза», где велся поиск референтов для аналогичного форума в Пскове. В рамках «Бизнес Ганзы» подписана Междунароная Харта о бережном использовании водных ресурсов и об обмене опытом по водоснабжнению городов.

Третий блок - сопутствующие мероприятия. С целью экономии бюджетных средств участие в 37-х Международных Ганзейских днях в Кампене было совмещено с рядом важных для города Пскова проектах. Так, Глава города Пскова принял участие в Международном Саммите мэров «Велосити 2017» в Арнеме и Неймегене (Нидерланды) по организации велодвижения в городах мира. В ходе Саммита достигнута договоренность с вице-мэром Амстердама Питером Литьенсом об обмене опытом проектирования общественных парков. Этот опыт будет востребован для реализации проекта «Народный парк» в Пскове.

Состоялся визит дружбы в породненный город Неймеген (Нидерланды), посвященный 30-летию партнерства двух городов. На круглом столе обсуждено дальнейшее сотрудничество между муниципалитетами. С участием ансамбля «Сказ» проведен «Русский вечер» для нидерландцев.

«Не сомневаюсь, что наше участие с торицей окупится в 2019 году, потому что мы все являлись послами Пскова, делали все, чтобы люди видели нашу отзывчивость, нашу доброту, наше радушие, и, конечно, приехали все к нам. А у нас они будут покупать нашу сувенирную продукцию, посещать наши рестораны и кафе, жить в наших гостиницах, что полностью положительно отобразиться на экономике города Пскова», - заключил Иван Цецерский.