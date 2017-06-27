Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»

13:29, 27 июня 2017, ПАИ

Специалисты «Яндекса» проанализировали статистику поисковых запросов россиян, связанные с темой еды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, данное исследование позволяет узнать, какие продукты чаще всего едят россияне, из чего им чаще всего приходится готовить, какие блюда предпочитают в разных регионах страны, как меняется рацион в течение года.

В частности, у жителей Псковской области самым популярным «съедобным» запросом стало слово «смородина». Далее идут «лисички», «тунец», «берёзовый квас», «черника», «банановый», «ревень», «халва», «спаржа» и «лещ».

Что касается запросов, связанных с конкретными блюдами, то в десятку для Псковской области вошли «тирамису», «трубочки», «заливное», булочки «Новомосковские», салат «Гнездо глухаря», салаты «Грибная поляна», «Лесная поляна» и «Цветочная поляна», соус «Болоньезе», «коврижки», салат «Анкл Бенс» и «кутья».

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что запросы на кулинарную тематику каждый месяц задают почти 30 миллионов пользователей интернет-поисковика. Всего в месяц «Яндекс» отвечает более чем на 91 миллион запросов о приготовлении еды — в основном, как приготовить то или иное блюдо или что делать с тем или иным продуктом.