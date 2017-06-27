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Общество

Создан рейтинг доступности российских банков для инвалидов

Центральный банк (ЦБ) разработает критерии оценки кредитных организаций по уровню доступности для инвалидов и маломобильных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Регулятор совместно с общественными объединениями инвалидов и представителями банковского сообщества инициирует разработку критериев оценки кредитных организаций по уровню доступности оказываемых ими финансовых услуг для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан», - говорится в сообщении.

Выступая на профильном семинаре, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила, что при регуляторе создана специальная рабочая группа по выявлению барьеров, препятствующих получению инвалидами базовых финансовых услуг.

«В этой работе Банк России намерен активно взаимодействовать с Министерством труда и социальной защиты РФ, общественными организациями инвалидов и ведущими вузами страны, которые уже выразили готовность включить в учебные программы экономических и финансовых факультетов соответствующие курсы по формированию доступной среды», - отметили в ЦБ.

Набиуллина также высказала мнение о том, что в ходе внедрения новых технологий и цифровых услуг необходимо сразу учитывать особенности людей с разными видами ограничений. При этом она напомнила топ-менеджерам ведущих банков о системе поведенческого надзора, в рамках которой будет оцениваться качество взаимоотношений кредитных организаций с потребителями, в том числе с маломобильными гражданами и людьми с инвалидностью.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута сообщил, что ведомство создало отдельный канал для обработки жалоб и обращений людей с инвалидностью, а также будет отслеживать основные тенденции, позитивный опыт и сложности обслуживания таких потребителей в финансовых организациях.

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