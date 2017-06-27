В России хотят сократить время торговли вином и водкой

12:56, 27 июня 2017, ПАИ

Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции подготовил новую версию закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ». В частности, предлагается запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21:00 до 9:00, но сохранить для пива действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00.

По информации издания, документ будет рассматриваться 29 июня на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.