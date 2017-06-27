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10 лет колонии строгого режима получил пскович, сбывавший наркотики военнослужащим

22 июня вступил в законную силу приговор Псковского городского суда Псковской области в отношении псковича, который занимался незаконным сбытом наркотических средств военнослужащим Псковского гарнизона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Западному военному округу.

Ранее, в ноябре 2015 года, Управлением ФСБ России по Западному военному округу совместно с Управлением КОН УМВД России по Псковской области была вскрыта противоправная деятельность указанного гражданина, организовавшего канал поступления наркотических средств в армейскую среду.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пскович был задержан с поличным при сбыте гашиша в своем доме по улице Войсковая города Пск

Благодаря совместной работе сотрудников военной контрразведки, полиции и следователей, на основании собранных доказательств, приговором Псковского городского суда преступнику назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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