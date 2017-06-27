В ненастную погоду ГИБДД рекомендует псковичам воздержаться от прогулок и поездок

19:40, 27 июня 2017, ПАИ

ГИБДД Псковской области предупреждает псковичей об ухудшении погодных условий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, из-за неблагоприятных погодных условий возрастает риск ДТП с тяжелыми последствиями.

«В ненастную погоду воздержитесь от прогулок и незапланированных поездок», - рекомендуют псковичам специалисты.

Водителям также напоминают о необходимости заранее притормаживать возле пешеходных переходов, перед поворотами и перекрестками. «Двигайтесь с той скоростью, которая позволяет вам полностью контролировать транспортное средство. Она должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - отметили в УГИБДД.

Пешеходам, в свою очередь, необходимо помнить, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Пешеходам следует исключить выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю заметить человека. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе фликеры. А вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

«Уважаемые родители, проведите со своим ребенком беседу о правилах безопасного поведения на улице, прежде чем он пойдет на прогулку. При перевозке детей в автомобиле используйте детские удерживающие устройства», - советуют в УГИБДД.