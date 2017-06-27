Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Сегодня, 27 июня, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» стала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Лариса Пышьева.
Накануне Роспотребнадзор открыл горячую линию для туристов, чьи права оказались нарушены заграницей. С чем сталкиваются наши туристы на отдыхе за пределами России, какие проблемы можно решить дистанционно с помощью Роспотребнадзора, как псковичи отстаивают свои потребительские права в родном городе и в каком случае можно подать в суд на парикмахерскую? Свои вопросы гостю можно оставлять на странице ПАИ-live.