Запущено бесплатное мобильное приложение «Я. Крым – точка притяжения»

19:57, 27 июня 2017, ПАИ

При информационной поддержке Министерства курортов и туризма Крыма разработано и запущено мобильное приложение «Я. Крым – точка притяжения», которое можно скачать бесплатно в интернет-сервисах AppStore, GooglePlay и ЯндексStore, сообщается на сайте Министерства курортов и туризма Крыма.

«Мы постоянно стремимся к тому, чтобы сделать отдых гостей комфортным, запоминающимся, ярким на эмоции и открытия. Я рад, что есть такой некоммерческий проект – бесплатное мобильное приложение, в котором доступны полезные и актуальные разделы. Приложение станет отличным помощником при планировании поездки в Крым и во время пребывания на полуострове. В нем используется информация с туристического портала Крыма. Постоянно ведется доработка и актуализация приложения», – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.







В приложении доступны разделы «Новости», «Про Крым», «Где остановиться», «Где поесть», «Что посмотреть», «Чем заняться», «Фото», «Видео», в которых можно ознакомиться с информацией о городах республики, объектах размещения и питания, достопримечательностях, актуальных и интересных мероприятиях, проходящих на полуострове. Также в приложении доступны разделы «Автопрокат», «Такси», «Контакты», «QR сканер», «Уведомления», «О приложении».







Пользователи мобильного приложения могут брать автомобили на прокат, вызывать такси, прокладывать маршрут в любую точку Крыма, связываться напрямую с экстренными службами, горячими линиями, аэропортом, вокзалами и паромной переправой, а также оставлять свои отзывы и предложения. В мобильном приложении также указаны прямые контакты средств размещения и ресторанов.