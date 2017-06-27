0
22:14
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
18:40
Порт приписки – Псков
17:29
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
17:06
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
16:38
Коктейль комплиментов
16:33
Романтика попутного ветра: Водные прогулки в Псковской области
15:42
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
Еще новости
Общество

Запущено бесплатное мобильное приложение «Я. Крым – точка притяжения»

При информационной поддержке Министерства курортов и туризма Крыма разработано и запущено мобильное приложение «Я. Крым – точка притяжения», которое можно скачать бесплатно в интернет-сервисах AppStore, GooglePlay и ЯндексStore, сообщается на сайте Министерства курортов и туризма Крыма.

«Мы постоянно стремимся к тому, чтобы сделать отдых гостей комфортным, запоминающимся, ярким на эмоции и открытия. Я рад, что есть такой некоммерческий проект – бесплатное мобильное приложение, в котором доступны полезные и актуальные разделы. Приложение станет отличным помощником при планировании поездки в Крым и во время пребывания на полуострове. В нем используется информация с туристического портала Крыма. Постоянно ведется доработка и актуализация приложения», – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.



В приложении доступны разделы «Новости», «Про Крым», «Где остановиться», «Где поесть», «Что посмотреть», «Чем заняться», «Фото», «Видео», в которых можно ознакомиться с информацией о городах республики, объектах размещения и питания, достопримечательностях, актуальных и интересных мероприятиях, проходящих на полуострове. Также в приложении доступны разделы «Автопрокат», «Такси», «Контакты», «QR сканер», «Уведомления», «О приложении». 



Пользователи мобильного приложения могут брать автомобили на прокат, вызывать такси, прокладывать маршрут в любую точку Крыма, связываться напрямую с экстренными службами, горячими линиями, аэропортом, вокзалами и паромной переправой, а также оставлять свои отзывы и предложения. В мобильном приложении также указаны прямые контакты средств размещения и ресторанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
27 июня 2017
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
27 июня 2017
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
27 июня 2017
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт 1
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
27 июня 2017
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
27 июня 2017
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 9
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
27 июня 2017
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях

Идет загрузка...