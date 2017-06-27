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Общество

Красный Крест провёл встречу со своими подопечными в детском лагере в Усвятах

В последние дни работы первой смены оздоровительной летней площадки Красного Креста в Усвятах в гости к ребятам приехали представители псковского отделения организации. Они организовали познавательные игры и тематические занятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского красного Креста.

«Дети отгадывали загадки про полезные фрукты и овощи, разгадывали кроссворд, где демонстрировали свои знания об основах личной гигиены и здоровом образе жизни. Проявили ребята и смекалку, выполняя одно из заданий, где нужно было найти пару к картинкам, например, к лохматой голове – расческу, к грязным рукам – кран и мыло. Самым увлекательным стало задание «Кот в мешке» - ребятам предложили на ощупь определить предметы личной гигиены и если ребенок угадывал, то забирал себе подарок. За активное участие в играх и выполнение заданий все участники смены получили не только полезные подарки от Красного Креста, но и сладости», - расказали в пресс-службе.

В течение июня добровольцы из числа педагогического состава Усвятской средней школы, на базе которой организована летняя оздоровительная площадка, проводили для детей и подростков множество мероприятий, которые способствовали укреплению здоровья детей, развитию их познавательных интересов и расширению знаний об окружающем мире. Особое внимание уделялось физическому развитию каждого участника.

Подобная оздоровительная площадка в течение июня работает не только в Усвятах, но и на базе Красногородской средней школы и средней школы № 16 в Пскове. На площадках организовано трехразовое питание.

В августе летняя оздоровительная площадка Красного Креста продолжит свою работу в посёлке Чихачево Бежаницкого района и соберет еще 25 детей. В программе очередной смены будет множество различных спортивных программ и развлечений.

Напомним, что ежегодно в рамках программы «Социальная защита детей» псковский Красный Крест организует летние оздоровительные площадки для детей из неблагополучных, неполных семей, а также семей, где родители не имеют возможности найти работу. При составлении списка детей - участников летних оздоровительных площадок Красного Креста во внимание принимались особые факторы социального положения семей.

В этом году на обеспечение летних оздоровительных площадок было выделено более 360 тысяч рублей в рамках совместной программы российского Красного Креста и норвежского Красного Креста.

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