На трёх псковских трассах ограничена скорость из-за скоса травы

13:59, 27 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 27 июня, на трёх федеральных трассах в Псковской области ограничена скорость движения в связи со скосом травы на обочинах. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Так, на Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией скорость проезда в оба направления ограничена на участках с 178 по 215 км и с 302 по 333 км, а на дороге Псков – Изборск – граница с Эстонией – с 4 по 30 км.

На трассе Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков введены ограничения скорости при движении в сторону Порхова на 204-154 км, в сторону Пскова – на 210-226 км.

Все работы завершатся в 17:00.