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За незаконный ввоз Bentley в Псковскую область латвиец заплатит штраф

Себежский районный суд признал гражданина Латвии виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2015 года мужчина ввёз из Латвии в Россию (через таможенный пост Бурачки Себежской таможни) автомобиль «Bentley Continental Flying Spur» для личного пользования, после чего передал его неустановленным третьим лицам без разрешения таможенного органа и без уплаты таможенных платежей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Одновременно суд удовлетворил исковые требования Псковской транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства более 2,4 млн рублей таможенных платежей.

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