0
15:42
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
15:01
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:27
Ганза районного масштаба
13:29
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
12:37
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
12:28
Псковские ангелы побывали на МКС
Еще новости
Общество

Волонтёры в Полистовском заповеднике проводят встречи с детьми

С 20 по 25 июня в Полистовском заповеднике прошла серия мероприятий в рамках проекта «Деревня добротой богата». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В сельском клубе деревни Цевло состоялась премьера спектакля «Этюды из деревенской жизни», который поставили участники проекта под руководством Марии Перебаевой, волонтёра из Суздаля Владимирской области. «Несмотря на то, что на подготовку было отведено всего 5 дней, а спектакль сочинялся по ходу репетиций, ребята замечательно справились со своими ролями. В планах у юных актёров - новые постановки и творческие эксперименты», - уточнили в пресс-службе.

22 июня ребята собрались в клубе для того, чтобы продолжить знакомство с мастерством изображения натюрмортов. Арина Морган, художница из Москвы, которая в начале июня провела серию мастер-классов по живописи, не только оставила ребятам творческое задание на время летних каникул, но и посоветовала изобразить цветущие люпины. В результате получилась новая серия художественных работ, а Арина уже в удалённом режиме написала по каждой из них свои комментарии и пожелания автору.

В середине недели ребят ждала встреча с новой сменой волонтёров. На этот раз ими стала творческая пара из Москвы, Наталия Карташёва и Евгений Груцков. Под руководством Евгения, который профессионально занимается туризмом, прошла краеведческая экскурсия по окрестностям деревни Цевло – насыпи старой узкоколейной дороги, которая ведёт вглубь верхового болота. Дорога осталась со времён торфопредприятия, и до осени прошлого года по ней продолжали ездить дрезины местных жителей. Ребята познакомили гостей деревни с её историческим прошлым, связанным с добычей торфа и созданием Полистовского заповедника. В свою очередь, Евгений рассказал об ориентировании в незнакомой местности, как вести себя при встрече с дикими животными и использовать лекарственные растения. А в заключение участники на практике отработали основные навыки, необходимые в походе: разведение костра и установка палатки.

Друзья Полистовского заповедника на этой неделе продолжили работы по благоустройству сельского клуба и территории деревни. Под руководством Наталии младшие ребята украсили мусорный контейнер на берегу озера Цевло и детскую площадку. Материалы для работы предоставила администрация сельского поселения «Полистовское». Клуб друзей заповедника юлагодарит главу поселения Валерия Михайлова за содействие.

Старшие ребята приняли участие в разборе книг старой школьной библиотеки. В дальнейшем планируется провести акцию по сбору макулатуры совместно с жителями деревни Цевло и организовать свободную выдачу списанных книг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
27 июня 2017
Начался «правозащитный» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
27 июня 2017
Псковичи ищут в интернете кутью, лещей и салат «Гнездо глухаря»
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 4
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
27 июня 2017
Псковские власти подвели итоги работы делегации города на 37-х Ганзейских днях
Псковские ангелы побывали на МКС
27 июня 2017
Псковские ангелы побывали на МКС
На площади Победы в Пскове начались проверки водителей
27 июня 2017
На площади Победы в Пскове начались проверки водителей
Две недели остаётся до конца приёма заявок на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
27 июня 2017
Две недели остаётся до конца приёма заявок на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»

Идет загрузка...