Волонтёры в Полистовском заповеднике проводят встречи с детьми

14:35, 27 июня 2017, ПАИ

С 20 по 25 июня в Полистовском заповеднике прошла серия мероприятий в рамках проекта «Деревня добротой богата». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

В сельском клубе деревни Цевло состоялась премьера спектакля «Этюды из деревенской жизни», который поставили участники проекта под руководством Марии Перебаевой, волонтёра из Суздаля Владимирской области. «Несмотря на то, что на подготовку было отведено всего 5 дней, а спектакль сочинялся по ходу репетиций, ребята замечательно справились со своими ролями. В планах у юных актёров - новые постановки и творческие эксперименты», - уточнили в пресс-службе.

22 июня ребята собрались в клубе для того, чтобы продолжить знакомство с мастерством изображения натюрмортов. Арина Морган, художница из Москвы, которая в начале июня провела серию мастер-классов по живописи, не только оставила ребятам творческое задание на время летних каникул, но и посоветовала изобразить цветущие люпины. В результате получилась новая серия художественных работ, а Арина уже в удалённом режиме написала по каждой из них свои комментарии и пожелания автору.

В середине недели ребят ждала встреча с новой сменой волонтёров. На этот раз ими стала творческая пара из Москвы, Наталия Карташёва и Евгений Груцков. Под руководством Евгения, который профессионально занимается туризмом, прошла краеведческая экскурсия по окрестностям деревни Цевло – насыпи старой узкоколейной дороги, которая ведёт вглубь верхового болота. Дорога осталась со времён торфопредприятия, и до осени прошлого года по ней продолжали ездить дрезины местных жителей. Ребята познакомили гостей деревни с её историческим прошлым, связанным с добычей торфа и созданием Полистовского заповедника. В свою очередь, Евгений рассказал об ориентировании в незнакомой местности, как вести себя при встрече с дикими животными и использовать лекарственные растения. А в заключение участники на практике отработали основные навыки, необходимые в походе: разведение костра и установка палатки.

Друзья Полистовского заповедника на этой неделе продолжили работы по благоустройству сельского клуба и территории деревни. Под руководством Наталии младшие ребята украсили мусорный контейнер на берегу озера Цевло и детскую площадку. Материалы для работы предоставила администрация сельского поселения «Полистовское». Клуб друзей заповедника юлагодарит главу поселения Валерия Михайлова за содействие.

Старшие ребята приняли участие в разборе книг старой школьной библиотеки. В дальнейшем планируется провести акцию по сбору макулатуры совместно с жителями деревни Цевло и организовать свободную выдачу списанных книг.