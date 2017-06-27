Два дома на улице Советской Армии и на Октябрьском проспекте приняты после капремонта

19:31, 27 июня 2017, ПАИ

26 июня комиссия регионального оператора - фонд капремонта оценила качество выполненных работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома №56/2 по улице Советской Армии и работ по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома №19 по Октябрьскому проспекту в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в доме №56/2 по улице Советской Армии в Пскове строители подрядной организации отремонтировали отмостку, провели огрунтовку, штукатурку, шпаклевку и окраску цоколя, стен дома, и балконов, заменили подъездные окна и покрасили двери.

Ремонт внутридомовой системы электроснабжения дома №19 по Октябрьскому проспекту осуществлен подрядной организацией в рамках программы капитального ремонта.

При оценке качества проведенных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения члены комиссии отметили соответствие выполненных работ с проектом.

«Качеством ремонта все довольны, я как председатель совета дома могу сказать за большинство жителей. Мы проводили общее собрание и каждый смог высказаться, нареканий у нас нет», - отметил председатель совета дома №19 по Октябрьскому проспекту Андрей Волков.