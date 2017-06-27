Романтика попутного ветра: Водные прогулки в Псковской области

16:33, 27 июня 2017, ПАИ

Мирное созерцание живописных уголков Пскова, экстремальные гонки, экскурсии на катере и романтические прогулки на лодке - такой вид времяпрепровождения становится все более популярным среди горожан. Ведь путешествие по воде – это еще одна возможность узнать город с новой стороны, насладиться умиротворением водной стихии, испытать себя в необычном виде спорта или просто отдохнуть от суеты. Специально к летнему сезону Информационный туристский центр Псковской области составил дайджест из шести традиционных и самых нетривиальных плавательных средств, благодаря которым жители и гости Пскова могут по-новому провести один из летних дней.

1. Катамаран и лодка

Для любителей покрутить педали и грести вёслами в Пскове работают два пункта проката подходящих плавательных средств.

В парке Куопио, зоне для семейного отдыха, маршрут водной прогулки на лодке или катамаране проходит вдоль берега реки Псковы с видом на Гремячую башню.

На подъезде к парку находится удобная парковка на пересечении улиц Свердлова, Гоголя и Воровского.

Водный маршрут псковского Дендропарка расположен между двумя реками – Великой и Мирожкой. Такой маршрут открывает прекрасный вид на Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь — монастырский комплекс XII века. При подъезде к парку с площади героев-десантников также есть парковка.

Стоимость часа проката плавательного средства в парках отдыха составляет 300 рублей. Время работы пунктов проката - с 11:00 до 21:30.

2. Теплоход

Совершить маленькое путешествие по реке Великой можно на теплоходах «Буревестник» и «Псков». Место стоянки теплоходов - на правом берегу реки Великой - между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной.

Обратите внимание, что теплоходы отходят от причала по мере наполнения судна. Ожидание скрасит организованное питание на борту теплохода и музыкальное сопровождение.

Водная прогулка на теплоходе длится час, с борта судна вы увидите красоту Псковского кремля, Ольгинской часовни, Мирожского и Снетогорского монастырей. С реки открывается великолепный вид на благоустроенную набережную и инсталляцию «Россия начинается здесь», ставшую девизом региона.

Стоимость часовой прогулки для взрослых - 400 рублей, для детей – 150 рублей, дошкольники наслаждаются прогулкой бесплатно.

3. Акватакси и катер

Для поклонников скоростных водных прогулок в городе работает акватакси.

Стоянка водного такси расположена на правом берегу Великой, напротив Власьевской башни. Стоимость и маршрут путешествия обсуждается лично. Информацию можно уточнить на сайте: www.pskovaquataxi.ru.

Быстроходный катер Grizzly - также к вашим услугам для прогулки по реке Великой и Псково-Чудскому озеру. Стоимость трёхчасовой аренды катера – 3000 рублей. Маршрут индивидуален. Подробности можно уточнить по телефону: (8112) 70-22-05.

4. Парусная яхта «Бриллиант»

Для компании до 6 человек в Пскове можно заказать путешествие на белоснежной яхте «Бриллиант». Вода, простор и свежий воздух – то, что нужно после рабочей недели.

Водную прогулку можно заказать не только на день, но и на вечер, когда водная гладь, берега и старинные стены собора окрашиваются в цвета заката.

Старт прогулки - из первого Псковского Яхтклуба – Снятная гора. Маршрут разрабатывается с учётом самых необычных пожеланий.

Стоимость прогулки по будням – 1000 рублей за час, по выходным – 1500 рублей за час на человека. Не забудьте взять фотоаппарат, купальник и хорошее настроение.

Информация: www.vk.com/sailpskov.

5. Доски, рафты

Для экстремального отдыха в черте города на улице Яна Райниса работает Pskov Wake Park - первый и единственный спот в Псковской области для занятия кабельным вейкбордингом.

Стоимость сета с 10.:00 до 13:00 составит 200 рублей, с 13:00-18:00 - 300 рублей, с 18:00 до заката - 400 рублей. Телефон для справок: 8 (953) 247-00-73, сайт: pwp.club.

6. Байдарки

Река Великая пригодна для сплава на протяжении 250 километров.

Сплавы возможны как на каркасной, так и на комбинированной каркасно-надувной байдарке. Есть маршруты разной протяженности, длительности и сложности от нескольких часов до десяти дней.

Организованный сплав на рафтах (вид надувных маломерных судов, от англ. raft - плот) по реке Великой можно заказать в отеле «Остров-Парк». Для удобства всех желающих испытать себя водной стихией специально разработаны 3 маршрута со стартом путешествия из гостиницы «Остров-Парк» и разным уровнем сложности:

«Актив» - 45-60 минут, стоимость - 500 рублей;

«Семейный» - 2,5-4 часа, стоимость - 1000 рублей;

«Дневной» - 7-10 часов, стоимость - 10 000 рублей на группу от 6 до 12 человек.

На всех маршрутах группу сопровождает инструктор, для участников проводится инструктаж и краткое обучение, выдаются спасательные жилеты и весла.

Подробности: www.ostrovpark.ru/30/raft/1/Rafting.html.

Еще больше об отдыхе в Псковской области читайте на официальном сайте Информационного туристского центра www.tourism.pskov.ru.